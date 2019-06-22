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Yenişehir'de yaz okulları başladı

31 dakika önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaz spor okulları açıldı.

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaz spor okulları açıldı.

Belediye Spor Hizmetleri İşletme Müdürlüğü ile Yenişehir Belediyespor tarafından programlanan ücretsiz yaz spor okulu, 19 Haziran 2019 Çarşamba günü Belediye Başkanı Davut Aydın'ın iştirakiyle ilçe stadyumunda çalışmalarına başladı. Belediyenin yaz tatili boyunca 6-12 yaş arası öğrencilerin ücretsiz olarak spor yapabilmeleri, hayata sağlıklı ve mutlu hazırlanabilmeleri için hayata geçirdiği yaz spor okullarına ilk gün 100 öğrenci kayıt yaptırdı.

Temizlik işçileriyle kahvaltıda buluştu

Belediye Başkanımız Davut Aydın, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile kahvaltı yaptı. Aydın, "Şehrimizi gece gündüz temizleyen, gizli kahramanlarımız, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimizle sabahın erken saatlerinde kahvaltımızı yaptık. Sıcak sohbetleri ve ilçemizin güzelleşmesinde verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Allah işlerinde kolaylıklar versin" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
Aydın, Bursa, Yenişehir, Güncel
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