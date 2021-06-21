Yenişehir'de zabıta ekiplerinden gingerli hizmet

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile zabıta ekipleri kent genelinde gingerle hizmete başladı.

Yenişehir Belediyesi, ilçenin en işlek caddelerinde zabıta ekiplerinin denetim ve gözetim faaliyetini daha hızlı yapabilmeleri amacıyla 2'si iki tekerlekli olmak üzere 5 adet ginger aldı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatlarıyla yeni kurulan gingerli zabıta ekibi ilçenin en işlek caddelerinde hareketliliği kontrol etmek, işporta, işgal, çevre kirliliği ile trafik sorunlarını çözecek.

Kolay ulaşım, erken müdahale

Yenişehir ilçesinde gingirli zabıta ekiplerinin göreve başladıklarını belirten Kaymakam Beşikci, "Zabıta ekiplerimize 2 tane iki tekerlekli 3 tane de üç tekerlekli olmak üzere toplam 5 adet gingir takviyesinde bulunduk. Bu ekiplerimiz işlek caddelerimizde hareketliliği kontrol etmek, işporta, işgal, çevre kirliliği ile trafik sorunlarını anında müdahale edecektir. Vatandaşlarımızın daha esenliği için etkin mücadelede daha kolay bir ulaşım ve erken müdahale sağlanacaktır" dedi.

Gingerli zabıta ekiplerinden Sevilay Akgül, gingirler ile kaldırım işgalleri olsun farklı şikayetler olsun onları kontrol etmede de daha hızlı bir müdahalede bulunacaklarını belirterek, "Belediyemiz yeniliklere her zaman açık bir belediye. Değişimde, bu tarz şeylerde öncü oluyor, vatandaşlarımız uygulamadan çok memnun" diye konuştu. - DİYARBAKIR