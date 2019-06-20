Son Dakika Haberleri: Yenişehir'deki fidanlık alanında hummalı temizlik çalışması
Son Dakika Güncel Haber

Yenişehir'deki fidanlık alanında hummalı temizlik çalışması

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği Yenişehir Belediyesi'ne bağlı 201 dönümlük fidanlık ve piknik alanında genel temizlik çalışmaları başladı.

Yenişehir'deki fidanlık alanında hummalı temizlik çalışması, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği Yenişehir Belediyesi'ne bağlı 201 dönümlük fidanlık ve piknik alanında genel temizlik çalışmaları başladı. Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak halkın daha temiz bir alanda zaman geçirmeleri ve piknik yapmaları sağlanacak.

Piknik yeri olarak yoğun bir şekilde tercih edilen Yenişehir Belediyesi'ne bağlı 201 dönümlük fidanlık ve piknik alanında, yabani otlardan temizlenmesi, çimlerin biçilmesi gibi genel temizlik çalışmaları başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin destek verdiği çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak, yurttaşların daha rahat, temiz ve daha huzurlu bir ortamda zaman geçirip piknik yapmaları sağlanacak.

Katkılarından dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Yenişehir Belediyesi Park Bahçeler şube Müdürü Özlem Altuntaş, Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan park ve bahçelerin temizleme çalışmalarının aktif bir şekilde sürdürüleceği bilgisini verdi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:01 Kaynak: İHA
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! YÖK, 2019 ön lisans ve lisans kontenjanlarını açıkladı Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi: Olayları çarpıtmaya gerek yok İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 17:00:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenişehir'deki fidanlık alanında hummalı temizlik çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]