Yenişehir'deki fidanlık alanında hummalı temizlik çalışması
1 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği Yenişehir Belediyesi'ne bağlı 201 dönümlük fidanlık ve piknik alanında genel temizlik çalışmaları başladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:01 Kaynak: İHA
'nin destek verdiği Yenişehir
Belediyesi'ne bağlı 201 dönümlük fidanlık ve piknik alanında genel temizlik çalışmaları başladı. Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak halkın daha temiz bir alanda zaman geçirmeleri ve piknik yapmaları sağlanacak.
Piknik yeri olarak yoğun bir şekilde tercih edilen Yenişehir Belediyesi'ne bağlı 201 dönümlük fidanlık ve piknik alanında, yabani otlardan temizlenmesi, çimlerin biçilmesi gibi genel temizlik çalışmaları başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin destek verdiği çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak, yurttaşların daha rahat, temiz ve daha huzurlu bir ortamda zaman geçirip piknik yapmaları sağlanacak.
Katkılarından dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Yenişehir Belediyesi Park Bahçeler şube Müdürü Özlem Altuntaş
, Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan park ve bahçelerin temizleme çalışmalarının aktif bir şekilde sürdürüleceği bilgisini verdi. - DİYARBAKIR
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