Son Dakika Haberleri: Yenişehir'deki orman yangını drone ile böyle görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yenişehir'deki orman yangını drone ile böyle görüntülendi

1 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

Yenişehir'deki orman yangını drone ile böyle görüntülendi, System.String[]
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangın drone ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Selimiye köyündeki ormanlık alandan saat 16.00 sıralarında yükselen dumanları fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı söndürme ekipleri ile itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. Bölgeye AFAD ve NAK ekipleri de çağrıldı. Yangın, rüzgarın etkisiyle Selimiye'den Fetiye köyüne doğru ilerlemeye devam ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, bu anlar ise İHA tarafından drone ile havadan görüntülendi. - BURSA
Yenişehir, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR
Muhabbet kuşunun, Recep Tayyip Erdoğan sevgisini görenler şaştı kaldı Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu AK Partili ismi yönetici olarak atadığı için eleştirilen İmamoğlu: Siyasi unsurlara takılmadık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 19:22:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenişehir'deki orman yangını drone ile böyle görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]