Yenişehir'deki orman yangını drone ile böyle görüntülendi
1 saat önce
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:12 Kaynak: İHA
'nın Yenişehir
ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangın drone ile havadan görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Selimiye
köyündeki ormanlık alandan saat 16.00 sıralarında yükselen dumanları fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı söndürme ekipleri ile itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. Bölgeye AFAD
ve NAK ekipleri de çağrıldı. Yangın, rüzgarın etkisiyle Selimiye'den Fetiye köyüne doğru ilerlemeye devam ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, bu anlar ise İHA tarafından drone ile havadan görüntülendi. - BURSA
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