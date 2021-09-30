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Yenişehir'deki semt pazarları onarıldı - Son Dakika

Yenişehir'deki semt pazarları onarıldı

30.09.2021 15:44
Yenişehir'deki semt pazarları onarıldı, System.String[]

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki semt pazarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki semt pazarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince semt pazarlarındaki tadilat çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, son olarak Bahçelievler ve Eğriçam mahallelerindeki kapalı semt pazarlarının çatıları onarıldı, elektrik sisteminin bakımı yapıldı.

Ekipler, çalışmalarda semt pazarlarındaki arızaları da giderdi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenişehir'deki semt pazarları onarıldı - Son Dakika


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