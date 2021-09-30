Yenişehir'deki semt pazarları onarıldı - Son Dakika

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki semt pazarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince semt pazarlarındaki tadilat çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, son olarak Bahçelievler ve Eğriçam mahallelerindeki kapalı semt pazarlarının çatıları onarıldı, elektrik sisteminin bakımı yapıldı.

Ekipler, çalışmalarda semt pazarlarındaki arızaları da giderdi.