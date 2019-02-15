Yenişehir Devlet Hastanesi Hasta Kabulüne Başladı

Yenişehir ilçesinde 110 yataklı Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Yenişehir ilçesinde 110 yataklı Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.



Yenişehir'de uzun yıllardır hizmet veren eski devlet hastanesinin ekonomik ömrünü tamamlamasıyla birlikte Yüzüncüyıl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni hastanenin taşınma işlemleri sona erdi. 20 bin 774 metrekare alana inşa edilen ve yoğun bakım dahil 110 yatak kapasitesine sahip olan hastanede; 31 poliklinik odası, 5 ameliyathane bulunuyor. Yenişehir'in büyüyen nüfusu göz önüne alınarak inşa edilen hastanenin vatandaşlara uzun yıllar modern binasıyla nitelikli sağlık hizmeti sunması hedefleniyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, il genelinde fiziki ve ekonomik ömrünü tamamlamış hastanelerin yerine modern ve uluslararası standartlarda hastanelerin inşa edildiğini belirtti. Bu konseptte ilçe hastanelerinin de yenilendiğine dikkat çeken Dr. Akan, "Yenişehir ilçemizde de vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda hizmet sunabilmek adına yeni hastanemizi ilçeye kazandırdık. Artık Yenişehir'de yaşayan vatandaşlarımız ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerini yeni hastanemizde ideal bir şekilde alabileceklerdir. Ben hastanemizin başta Yenişehir olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca hastanenin yapımından başlamak üzere inşaat ve taşınma sürecinde özverili bir şekilde çalışan personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

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