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Yenişehir'e yeni komutan

1 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Jandarma Komutanlığında görev değişimi oldu.

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Jandarma Komutanlığında görev değişimi oldu.

Yüzbaşı Burak Dural'ın yerine İlçe Jandarma Komutanlığına tayin olan Üstteğmen Barış Ünver görevine başladı. Ordu'nun Akkuş İlçe Jandarma Komutanlığından Yenişehir'e tayin olan Üstteğmen Barış Ünver (32), yeni görevine başladı. - BURSA
Yenişehir, Jandarma, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:21 Kaynak: İHA
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