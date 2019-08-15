Yenişehir'e yeni komutan
1 saat önce
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Jandarma Komutanlığında görev değişimi oldu.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:21 Kaynak: İHA
'nın Yenişehir
ilçesinde Jandarma
Komutanlığında görev değişimi oldu.
Yüzbaşı Burak Dural'ın yerine İlçe Jandarma Komutanlığına tayin olan Üstteğmen Barış Ünver görevine başladı. Ordu
'nun Akkuş
İlçe Jandarma Komutanlığından Yenişehir'e tayin olan Üstteğmen Barış Ünver (32), yeni görevine başladı. - BURSA
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