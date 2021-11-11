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Yenişehir Emirler Mahallesi'nde 22 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Yenişehir Emirler Mahallesi'nde 22 bin fidan toprakla buluştu

11.11.2021 15:16
Yenişehir Emirler Mahallesi'nde 22 bin fidan toprakla buluştu

Geçtiğimiz aylarda orman gençleştirme çalışmaları kapsamında Yenişehir'e bağlı Emirler Mahallesi'nde ağaç kesimi yapılan bölgede 22 bin adet fidan dikildi.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Mersin Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda öğrenciler ve gönüllülerle birlikte fidan dikim çalışmalarına katıldı.

Ağaç kesimlerinin yapıldığı tarihlerde bölgeyi ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ağaç kesimleri hakkında Mersin Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile görüşmüş ve Yenişehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısında "Sonbaharda orada fidanları elimizle dikeceğiz" sözünü vermişti.Bölgede "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında 22 bin adet servi, harnup, fıstık çamı ve kızılçam fidanını toprakla buluştu.Yenişehir Belediyesi personelleri de fidan dikimine katıldı.

Başkan Özyiğit, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Fidan dikim çalışmaları öncesinde konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, "Mayıs ayında yapmış olduğumuz Yenişehir Belediye Meclisimizi hatırlıyorum. Mecliste halkımıza bir söz vermiştim.O tarihlerde bu bölgede orman gençleştirme çalışmaları kapsamında planlı bir ağaç kesimi yapılıyordu. Elbette planlı bir biçimde orman kaynaklarımızdan da faydalanılabilir. Ama halkımızın bunu bilmesi gerekiyor. Ne zaman, nerede, ne kadar kesilecek ve kesilen ağaçların yerine fidan dikimleri ne zaman yapılacak. O alanlar yeşile ne zaman kavuşacak. Bunu bilmemiz gerekiyor.Çok mutluyuz ki o gün verdiğimiz sözü bugün Orman Bölge Müdürlüğümüz yerde bırakmadı. Konuştuğumuz gibi kesilen ağaçların yerine bugün fidan dikimi yapıyoruz. Mersin Orman Bölge Müdürü ile il ve ilçe müdürüne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."dedi.

Yenişehir'de karbon salınımını 10 yıl içerisinde yüzde 40 düşüreceklerini söyleyen Başkan Özyiğit, "Çevre ve doğa çok önemli. Yönetim anlayışımızı oluşturduğumuz 6 temel ilkemizden biri olan 'Ekoloji' ilkemiz kapsamında Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzaladık. Ve 'kentimizde karbon emisyonunu 10 yıl içerisinde yüzde 40 düşüreceğiz' dedik. Bunun için sıfır atık şirketimizi kurduk. Yaptığımız ilk binayı yeşil binalara verilen LEED Sertifkası'na uygun olarak yaptık. Ve bunu altın madalya seviyesinde gerçekleşirdik. Bizim bunu yapmamız inşaat alanına yatırım yapan müteahhitlere örnek oldu. Ve şuanda belki de verdiğimiz son beş ruhsatın üçü LEED Sertifkalı olarak yapılıyor." İfadelerini kullandı.

"Bu ağacı, bu ormanı gelecek nesillerden emanet almışız en güzel şekilde onlara teslim etmemiz gerekiyor."

Yeşil ve çevreye duyarlı bir Yenişehir için örnek olmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Abdullah Özyiğit şöyle konuştu:"Bu el birliği ile yapılacak bir iş. 'Ben sadece binamı yaparım, para kazanırım' demekle olmaz. Sorumluluğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bu toplum hepimizden birlikte hizmet bekliyor. Bu kent ve dünya hepimizin ve de gelecek nesillerin.Bu ağacı, bu ormanı gelecek nesillerden emanet almışız en güzel şekilde onlara teslim etmemiz gerekiyor. Ortak yükümlülüğümüz var, biz çevreyi ve doğayı korumaya ve ormanlarımızı çoğaltmaya devam edeceğiz.Bugün Yenişehir'de yeni yapılacak her daire başına 4 ağaç dikme zorunluluğu getirdik. Yeşil ve çevreye duyarlı bir Yenişehir için hep birlikte çalışmaya ve örnek olmaya devam edeceğiz."

Haber videosu indirme linki: https://we.tl/t-MUVBtwu7KX

Abdullah Özyiğit, Yenişehir, Ne zaman, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yenişehir Emirler Mahallesi'nde 22 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yenişehir Emirler Mahallesi'nde 22 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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