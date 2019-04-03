Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Binası Mavi Işıkla Aydınlatıldı

Yenişehir
Halk Eğitim Merkezi binası, "Mavi Işık Yak Kampanyası"na verdiği destekle mavi ışıkla aydınlatıldı.
Merkezden yapılan açıklamaya göre, otizm, belirtileri yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, etkileşim ve iletişim alanında belirgin gecikme ve sapmalar ve kısıtlayıcı ilgi alanları ile kendini gösteren karmaşık gelişimsel bir bozukluk.
Otizmli bireyler sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanlarında bir takım sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar genellikle diğer insanlarla iletişim kurmak, arkadaşlık etmek ve söylenenleri yapmakta güçlükler yaşamayı içerir. Otizmli bireyler bazı durumlarda aşırı üzgün olabilir, onu neyin etkilediğini ifade edemeyebilir ve kendilerini nasıl sakinleştireceklerini bilemeyebilirler. Deyim ya da atasözleri gibi mecaz anlam ifade eden söz öbeklerini anlamayabilirler. Ancak düzenli bir eğitim, aile, arkadaş, okul ve öğretmenlerinin desteği ile bu özelliklerle daha kolay baş etmeyi öğrenebilirler.
Otizmli çocuklar kişiler arası iletişimde sorun yaşar. Çocukların sosyal ilişkileri ve sosyal gelişimi diğer çocuklardan farklıdır. Çocuğun ilgi alanları, faaliyetleri kısıtlı ve yineleyicidir.
Birleşmiş Milletlerin otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde, "Otizme Mavi Işık Yak" kampanyasının Türkiye
elçisi Tohum Otizm Vakfının çağrısı ile otizm farkındalığına destek vermek için akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet
(FSM) Köprüsü, Galata
Kulesi başta olmak üzere İzmir
Saat Kulesi, Masal Şato, Diyarbakır Surları
, Amasya
Kalesi gibi birçok yapı, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) üyelerinin katkılarıyla mavi ışıkla aydınlatılıyor.
Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, herkesin bu farkındalık hareketinin parçası olmasının çok önemli olduğunu kaydetti.
"Otizme Mavi Işık Yak" kampanyasına destek olmak için 2 Nisan günü herkesin mavi giyebileceğini belirten Özer, şunları aktardı:
"Sosyal medya paylaşımları yapabilir, binaların mavi ışıkla aydınlanmasını sağlayabilirsiniz. Otizmli çocuklarımıza ve gençlerimize ışık olmak isteyen herkesi, otizmi gündeme taşıyarak Türkiye'nin otizme bakışının dönüşmesine ve otizmli bireylerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz."
Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizme dikkat çekmek için başlatılan ve bütün dünyada ilgi gören "Mavi Işık Yak Kampanyası"na Yenişehir Halk Eğitim Merkezi de destek verdi.
Bu kapsamda merkezin binasının dışı ve girişi mavi ışıkla aydınlatıldı.