Son Dakika Haberleri: Yenişehir, hava kargo taşımacılığında üs olacak

Yenişehir, hava kargo taşımacılığında üs olacak

1 saat önce

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının lojistik maliyetlerinin azaltılması hedefiyle kurguladıkları BTSO Lojistik AŞ'nin çalışmaları kapsamında Yenişehir Havaalanı'nın mart ayından itibaren hava kargo taşımacılığı hizmeti vermeye başlayacağını açıkladı.

Yenişehir, hava kargo taşımacılığında üs olacak, System.String[]
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının lojistik maliyetlerinin azaltılması hedefiyle kurguladıkları BTSO Lojistik AŞ'nin çalışmaları kapsamında Yenişehir Havaalanı'nın mart ayından itibaren hava kargo taşımacılığı hizmeti vermeye başlayacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:10 

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Yenişehir Havaalanı, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özel Kalem Müdürü, Odasına Çağırdığı Hemşireyi Boynundan Öptü Ünlü Anketçi Duyurdu! Bir Değil İki Yeni Parti Geliyor

Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi Tapu Müdürlüğü Önünde Dehşet Anları Kamerada...
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:42:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenişehir, hava kargo taşımacılığında üs olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]