Yenişehir, hava kargo taşımacılığında üs olacak
1 saat önce
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının lojistik maliyetlerinin azaltılması hedefiyle kurguladıkları BTSO Lojistik AŞ'nin çalışmaları kapsamında Yenişehir Havaalanı'nın mart ayından itibaren hava kargo taşımacılığı hizmeti vermeye başlayacağını açıkladı.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay
, Bursa
iş dünyasının lojistik maliyetlerinin azaltılması hedefiyle kurguladıkları BTSO Lojistik AŞ'nin çalışmaları kapsamında Yenişehir Havaalanı
'nın mart ayından itibaren hava kargo taşımacılığı hizmeti vermeye başlayacağını açıkladı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:10
Özel Kalem Müdürü, Odasına Çağırdığı Hemşireyi Boynundan Öptü
Ünlü Anketçi Duyurdu! Bir Değil İki Yeni Parti Geliyor
Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi
Tapu Müdürlüğü Önünde Dehşet Anları Kamerada...