Yenişehir Havaalanı'nın açılış tarihi 23 Mayıs'a ertelendi

Türkiye'nin en gelişmiş havalimanlarından birisi olan Uluslararası Bursa Yenişehir Havaalanı'nın seferlere başlayacağı tarih ertelendi. Aynı zamanda İnovasyon Havalimanı seçilen Uluslararası Bursa Yenişehir Havaalanı'nda, 8 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen uçak seferleri tam kapanma gerekçe gösterilerek 23 Mayıs tarihine ertelendi.

ERZURUM, TRABZON VE MUŞ YOLCULUKLARI ERTELENDİ

Pandemi sürecinde yaklaşık bir yıldır kapalı olan Uluslararası Bursa Yenişehir Havaalanı'nda 8 Mayıs'ta başlayacak olan iç hat seferleri tam kapanma nedeniyle 23 Mayıs tarihine ertelendi.

23 Mayıs tarihinde başlaması planlanan iç hat seferleri çerçevesinde ilk olarak Erzurum, Trabzon ve Muş illerine uçuşlar başlayacak. Bursa'nın tek havalimanında pandemi öncesinde iç hat seferlerinin dışında hac umre ve yurt dışı seferler ile kargo taşımacılığı uçuşları da gerçekleşiyordu.