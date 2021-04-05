Yenişehir Havaalanı uçmak için gün sayıyor - Son Dakika

Salgın sebebiyle yaklaşık bir yıldır uçuşlara ara verilen Yenişehir Havalimanında uçuşlar önümüzdeki ay başlıyor.

Bir yıldır uçuşlara ara verilen Bursa Yenişehir Havalimanında uçuşlar iç hat seferleri ile başlayacak.

İlk olarak iç hat seferleri ile uçuşlara başlanacak olan Yenişehir Havalimanında Erzurum, Trabzon ve Muş uçak seferlerinin 8 Mayısta başlayacağı bildirildi. Bursa'nın tek havalimanında pandemi öncesinde iç hat seferlerinin dışında hac umre ve yurt dışı seferler ile kargo taşımacılığı uçuşları da yapılıyordu. - BURSA