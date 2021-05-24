Yenişehir Havaalanı'nda uçuşlar yeniden başladı

BURSA - 28 Mart 2020'den bu yana pandemi sebebiyle uçuşlara ara verilen Bursa Yenişehir Havaalanında uçuşlar yeniden başladı.

Pandemi sebebiyle ara verilen Bursa Yenişehir Havaalanındaki Erzurum, Muş ve Trabzon uçak seferleri yeniden başladı. Havaalanındaki uçak seferlerinin yeniden başladığı için hazırlanan programa Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Müfit Aydın, Atilla Ödünç, Osman Mestan, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın ve protokol mensupları katıldı. İç hat seferlerinde gidiş geliş haftada 6 gün Erzurum, Muş ve Trabzon uçak seferlerinin yeniden başlayacak olmasını bölge halkı ve iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı.

İl Başkanı Davut Gürkan, " Malum bütün dünya pandemi ve ekonomik sıkıntılar ile uğraşırken bir çok havayolları uçuşlarını iptal etmişti. Bizde devam eden uçuşlar bu dönemde durdurulmuştu. Bugün itibarı ile Trabzon Erzurum Muş seferlerimiz başladı ve bugün ilk uçağımız Trabzon'dan geldi. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Haftanın 6 günü uçuş seferleri var. 80 numaralı hattımız bu noktada insanlarımızı Bursa/Yenişehir arası taşınması noktasında hizmet edecek. Bursa Kent Meydanından kalkacak olan 80 numaralı otobüsümüz Ankara yolu istikametinden Yenişehir Havalimanına gelecektir. Aynı zamanda İstanbul Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarına da bu seferlerimiz devam etmektedir" diye konuştu.

Milletvekili Mustafa Esgin, "14 ay sonra tekrar Bursa Havalimanından uçuşların başlamış olması son derece anlamlı ve kıymetli. Karşılıklı 3 sefer ile başladık, Muş, Erzurum ve Trabzon olmak üzere başladık. Diğer şehirler de peşi sıra gelecek. Bir de kargo uçuşlarımız da Türk-iş kargo ile anlaşmamızı gerçekleştirdik. Bursa hava yolu ile ulaşılabilir bir şehir olma hikayesini devam ettiriyor" dedi.