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Yenişehir Havalimanı hareketlendi

1 saat önce

Yenişehir Havalimanı'nda yolcu trafiği her geçen gün artıyor.

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Yenişehir Havalimanı'nda yolcu trafiği her geçen gün artıyor.


DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre, Bursa Yenişehir Havalimanı iç hat yolcu trafiği 24.431, dış hat yolcu trafiği 2.427, toplam yolcu trafiği ise 26.858 oldu. 2019 yılı Ağustos ayında Yenişehir Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 376, dış hatlar uçak trafiği 25 olmak üzere, toplam uçak trafiği 401 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında yük trafiği ise 313 ton oldu. - BURSA

Bursa Yenişehir, Yenişehir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:03 Kaynak: İHA
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