Son Dakika Haberleri: Yenişehir Havalimanı’ndan ilk kargo seferi yapıldı

Yenişehir Havalimanı’ndan ilk kargo seferi yapıldı

1 saat önce

BTSO Lojistik AŞ'nin çalışmaları kapsamında Yenişehir Havalimanı hava kargo taşımacılığı hizmeti vermeye başladı.

Yenişehir Havalimanı’ndan ilk kargo seferi yapıldı, System.String[]
BTSO Lojistik AŞ'nin çalışmaları kapsamında Yenişehir Havalimanı hava kargo taşımacılığı hizmeti vermeye başladı. İlk sefer ağırlıklı olarak tekstil ve otomotiv parçalarının taşındığı MNG Airlines uçağıyla Fransa aktarmalı olarak ABD'ye gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:34 

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Yenişehir, Ekonomi
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