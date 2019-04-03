Yenişehir Havalimanı’ndan ilk kargo seferi yapıldı

BTSO Lojistik AŞ'nin çalışmaları kapsamında Yenişehir Havalimanı hava kargo taşımacılığı hizmeti vermeye başladı.

BTSO Lojistik AŞ'nin çalışmaları kapsamında Yenişehir Havalimanı hava kargo taşımacılığı hizmeti vermeye başladı. İlk sefer ağırlıklı olarak tekstil ve otomotiv parçalarının taşındığı MNG Airlines uçağıyla Fransa aktarmalı olarak ABD'ye gerçekleştirildi.

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