Yenişehir Havalimanında "Sivil Havacılık Başkenti Bursa" uçuşu gerçekleştirildi - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Yenişehir Havalimanı'nda ilk sivil uçuşu gerçekleştirdi.

Yenişehir Havalimanı'ndaki etkinliğe katılan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, burada yaptığı konuşmada, Yenişehir Havalimanı'nın Bursa ve Türkiye için önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Bursa'ya gerçekleşen her uçuşun hem kent ekonomisine hem de ülke ekonomisine katma değer sağladığını ifade eden Aydın, "Milletvekilimiz Atilla Ödünç ve Uludağ Havacılık Bursa'da önemli bir adımın atılmasını sağladı. Sivil havacılık için Yenişehir ve Bursa, Türkiye'nin beklentilerini karşılamaya hazır." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de Uludağ Havacılık ile ilk adımı atılan projenin Bursa'da hayat bulması için Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Teknik altyapıya sahip Bursa'nın sivil havacılık konusunda iddialı bir şehir olduğunu vurgulayan Ödünç, Uludağ Havacılık tarafından kuruluşu gerçekleştirilen Uçuş Okulu Bursa'nın yerel havacılık markalaşması açısından büyük fırsat olduğunu belirtti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile uçuş sergileri, pilot destekli gönüllü eğitimleri, havacılık ve uzay kavramının güçlendirilmesi çalışmalarını gerçekleştirmeyi planladıklarını anlatan Ödünç, şunları kaydetti:

"Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, GUHEM ile projeler yürütülmesi konusunda gerekli adımları atarak yerli ve milli havacılık hedefleri doğrultusunda üst akıl olarak Bursa'nın yatırım yapılabilir şehir statüsüne alınması yönünde çalışmalar planlıyoruz. 'Türkiye'nin Sivil Havacılık Başkenti Bursa' mottosuyla hareket ediyoruz. Ulusal havacılığın Bursa merkezli geliştirilmesi amacıyla çevre illerdeki pist kullanımlarını da revize ederek Bursa'nın elini güçlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2023 ve devamında 2053 Milli Uzay ve Havacılık hedeflerine en kısa sürede ulaşmak için hep birlikte çalışıyoruz. Bursa kanatları açık uçmaya hazır bir şehirdi, şimdi ise uçuyoruz."

Konuşmaların ardından havalimanı sahasında Ödünç ve pilotların katılımıyla sivil uçuş gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Uludağ Havacılık yönetim kurulu üyeleri ve pilotlar Burak Yürekli ve Onur Umur Yürekli, Uludağ Havacılık Genel Koordinatörü Ergün Özçelik, Yenişehir Havalimanı Müdürü Bülent Zerey, siyasi partilerin temsilcileriyle kamu kurum ve kuruluşlarından davetliler katıldı.