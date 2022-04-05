Yenişehir'in tarihi saat kulesinin leylek çifti yuvasına yerleşti - Son Dakika
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Yenişehir'in tarihi saat kulesinin leylek çifti yuvasına yerleşti

05.04.2022 10:33
Yenişehir'in tarihi saat kulesinin leylek çifti yuvasına yerleşti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarihi saat kulesine yuva yapan leylek çift, bu bahar da aynı yere yerleşti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarihi saat kulesine yuva yapan leylek çift, bu bahar da aynı yere yerleşti.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, leyleklerin geçen yıl da tarihi saat kulesine yuva yapmaları ve kuluçka döneminde olmaları dolayısıyla restorasyonu sonbahara ertelenen saat kulesi, bu yıl da aynı çifte ev sahipliği yapıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, leylek ailesine "Şungarlar" ismini verdiklerini belirtti.

Bu ismin kaynağını aktaran Aydın, "Kayı Boyu'nun ongunu, Şungar kuşudur. Şungar, doğan benzeri yırtıcı bir kuş türü. Bu isimden esinlenerek leylek çiftimizi 'Şungarlar' olarak anmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Aydın, geçen yıl leylek çiftin 4 yavrusunun olduğunu ifade etti.

Yenişehir için leyleklerin önemine değinen Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Leyleklerin 30 yıl ömrü var ve genelde tek eşle yaşıyorlar. Ekolojik sistemdeki rolleri, Yenişehirli çiftçilerimiz için çok önemli. Leylekler, böcekler, sürüngenler ve kemirgenleri tüketerek, ekili tarım alanlarını da bir anlamda korumuş oluyor. Hele şu günlerde tarım alanlarında leyleklerle çiftçimiz arasındaki iş birliğini mutlaka görmelisiniz. Çiftçimiz traktörle tarlasını sürerken, arkasından gelen leyleklerimiz de topraktaki zararlıları topluyor. Çiftçimize bu güzel dayanışma ve anlayışından ötürü teşekkür ediyorum. Tek ricam, tarlalarında plastik atık bırakmamaları. Sürücülerimizden de leylekler konusunda duyarlı davranmasını bekliyoruz."

Yenişehir'in tarihi saat kulesinin leylek çifti yuvasına yerleşti
Yenişehir'in tarihi saat kulesinin leylek çifti yuvasına yerleşti
Yenişehir'in tarihi saat kulesinin leylek çifti yuvasına yerleşti
Yenişehir'in tarihi saat kulesinin leylek çifti yuvasına yerleşti

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Davut Aydın, Yenişehir, Bursa, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenişehir'in tarihi saat kulesinin leylek çifti yuvasına yerleşti - Son Dakika


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