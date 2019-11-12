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Yenişehir'in yolları asfaltlanıyor

6 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yollar asfaltlanıyor.

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yollar asfaltlanıyor.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçenin muhtelif yerlerinde asfalt döküm ve yama çalışmalarına devam etti.


Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Davut Aydın, "Hafta sonu hafta içi demeden tüm ekiplerimizle ilçemizi modern ve konforlu bir şehir yapmaya çaba gösteriyoruz. Yaklaşan kış mevsimi sebebiyle çalışmalarımız suratle devam etmektedir. Bazı cadde ve sokaklarımızda tahrip olmuş yollarımız mevcuttu. Bunların tespit çalışmasını ekiplerimizle ve vatandaşlarımızdan gelen şikayetler doğrultusunda gerçekleştirdik. Asfaltlama ve diğer konularda oluşturduğumuz plan dahilinde ivedilikle çalışmalara başladık. Hafta sonu Yolören Mahallesi Bursa Karayolu bağlantı yolu, Yenigün Mahallesi Sağır Osman Sokak ve Ulucami Mahallesi Doktor Ahmet Esin Sokak sıcak asfalta kavuştu. Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin eğitime başlaması sebebiyle hızlandırdığımız asfalt döküm çalışmamız da o bölgede bugün neticelenmek üzeredir" dedi - BURSA

Fen İşleri Müdürlüğü, Yenişehir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:08 Kaynak: İHA
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