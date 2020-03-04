Yenişehir-İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Tuna güven tazeledi - Son Dakika

Yenişehir- İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Birliğin olağan genel kurulu Yenişehir ilçesindeki bir lokantada yapıldı.

Mevcut başkan Nazif Tuna ile Ahmet Efe'nin yarıştığı genel kurul öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan heyeti belirlendi.

Tuna, kongrede yaptığı konuşmada, " Türkiye'de kurulan ilk birliklerden biriyiz. Yaptığımız çalışmalar ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor. Birliğimizde 392 kişi, 18 kooperatif ve şirket olmak üzere 410 üye bulunuyor. Yenişehir'de günlük 141 ton süt üretimi var. Bunun maddi karşılığı ise günlük 300 bin lira. İlçemize süt üretimi sayesinde yıllık 108 milyon lira para girişi oluyor."

Nazif Tuna başkanlığındaki yönetim kurulunda Türker Tekin, Cengiz Şen, Bekir Turhan, Salih Uysun yer alıyor.

Genel kurula Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, CHP İlçe Başkanı Ahmet Köse, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ümit Yılgın, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hakan Aranmaz, oda ve kooperatif başkanlarıyla üyeler katıldı.