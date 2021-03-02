Yenişehir Kaymakamı Beşikci: "2021 yılını yatırım yılı ilan ediyoruz" - Son Dakika

Yenişehir Kaymakamı Beşikci: "2021 yılını yatırım yılı ilan ediyoruz"

02.03.2021 14:37
Yenişehir Kaymakamı Beşikci:

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci göreve geldiği günden bu yana Yenişehir ilçesinde yapmış oldukları çalışmaları değerlendirdi.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci göreve geldiği günden bu yana Yenişehir ilçesinde yapmış oldukları çalışmaları değerlendirdi. Kaymakam Beşikci, 2021'in yatırım yılı ilan ettiklerini söyledi.

Kaymakam Beşikci, büyüyen ve gelişen Yenişehir ilçesinde bir taraftan pandemi ile aralıksız bir şekilde mücadele ederken diğer taraftan da sosyal belediyecilik anlayışı ile hiç durmadan projeler ürettiklerini belirterek, ilçede her kesime hitap edecek mekanlar ve alanlar kazandırdıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, "İlçede vatandaşların kronikleşen sorunlarını bir bir çözüme kavuştururken ortaya koyduğumuz günümüz belediyecilik anlayışının bir parçası olarak sosyal projelere de büyük bir önem verdik ve 2021 yılını ise ilçemiz için belirlenen projelerin hayata geçirilmesiyle yatırım yılı olarak ilan ettik. Tamamladığımız yeşil alanlar ve sosyal alanlarla da vatandaşlarımızın 7'den 70'e faydalanacağı mekanları ve alanları ilçemizde tasarladık. Yenişehir Belediyesi olarak bütün kaynakların etkin ve verimli kullanılması için tüm çalışanlarla sıkı bir mali disiplini hayata geçirerek hizmetlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürdük. Dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ücretsiz Kent Ulaşım Sistemi Projesini hayata geçirerek elektrikli sosyal taksilerimizi hizmete başlattık. 5 milyonluk yatırım bedeli ile yapmış olduğumuz yeşil kuşak ve bisiklet yolları projesini tamamladık" dedi.

100 milyonluk yatırım bütçesi

Engelli ve yaşlılara yönelik yapılan çalışmaları da değerlendiren Kaymakam Beşikci, "Engelli vatandaşlara yönelik olarak Yenişehir Belediyesi parkı içerisinde Engelsiz Yaşam Merkezini, Rızvanağa Parkı içerisine yaşlılara özel dizayn edilen ve içerisinde sağlık kabini, berber ve kafeterya bulunan İkinci Bahar Millet Kıraathanesini, Kadınlara yönelik Hanımevi Millet Kıraathanesini ve gençlere yönelik 3 farklı alanda ve farklı konseptlerde dizayn edilen içerisinde oyun ve dinlenme alanları, kütüphane, bilgisayarlar, e-kitaplar ve etüt salonları bulunan İlkbahar Millet Kıraathanesi tamamlandı. Dezavatajlı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahallelere inşa edilen mekanlara 2021 yılında yenileri de yapılmaya başlanıldı. 2021 yılını ilçemize 100 milyon yatırım bütçesi ayırarak, hazırlamış olduğumuz projelerimiz ve ilçemizde aralıksız olarak sürdüreceğimiz sosyal desteklerle adeta yatırım yılı ilan etmiş olacağız. Bu kapsamda Yenişehir ilçemizde yollarımızın konforunu artıracak, yeni bisiklet yolları yapacak ve ilçemize yakışır yeni konseptte 5 yeni parkımızı inşa edeceğiz. İlçemizde çocuklarımıza yönelik çocuk akademisi, bilgi evleri, gençlerimize kütüphane ve bilim-teknoloji atölyeleri, gençlik merkezlerini de kazandıracağız. Hayata geçireceğimiz sosyal projelerle gençlerimizin ve kadınlarımızın istihdamına yönelik mesleki kurslar düzenleyecek, dezavantajlı gruplarımıza ve yaşlılarımıza yeni projelerle ulaşmaya gayret edeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Yenişehir Kaymakamı Beşikci: 2021 yılını yatırım yılı ilan ediyoruz
Yenişehir Kaymakamı Beşikci: 2021 yılını yatırım yılı ilan ediyoruz
Yenişehir Kaymakamı Beşikci: 2021 yılını yatırım yılı ilan ediyoruz

Diyarbakır, Yenişehir, Hisarcık, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yenişehir Kaymakamı Beşikci: '2021 yılını yatırım yılı ilan ediyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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