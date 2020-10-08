Yenişehir Kaymakamı Beşikci muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede görevli muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Muhtarların talep, görüş ve önerilerini dinlemek üzere düzenli olarak gruplar halinde toplantı gerçekleştiren Kaymakam Beşikci, beş mahalle muhtarının katılımı ile beşinci grup toplantısını gerçekleştirdi. Yenişehir Belediyesi kurum amirlerinin de katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Beşikci, kamu hizmetini vatandaşa götürme konusundaki verimin artması için muhtarların fikrine başvurulmasının çok önemli olduğunu söyledi. 'Kalbe yürüyen belediyecilik' anlayışıyla yapmış oldukları ve yapacakları çalışmalarda muhtarlardan bilgi almak ve onların da bu konudaki fikrine başvurmak kendileri için son derece önem taşımakta olduğunu kaydeden Kaymakam Beşikci, "Yenişehir Kaymakamlığı ve belediyesi olarak muhtarlarımızla uyumlu ve koordineli bir şekilde ilçemizde birçok hizmeti sürdürmekteyiz. Bizler hizmet için buradayız. Daha çok çalışarak, birlikte hareket ederek, her zaman sizlerin talep ve önerileri ile en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Kaymakamlık ve Belediye olarak kapımız her zaman açık olduğunu bilmenizi isterim. Yapmış olduğumuz bu toplantılarda talep ve istekleriniz konusunda yardımcı olmaya da hazırız" dedi.

Toplantı muhtarların talep, görüş ve önerilerini belirtmesi ile sona erdi. Kaymakam Beşikci, muhtarlara katılımlarından dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR