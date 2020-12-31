Yenişehir Kaymakamı Beşikci OSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Yenişehir Kaymakamı Beşikci OSB'de incelemelerde bulundu

31.12.2020 10:42
Yenişehir Kaymakamı Beşikci OSB'de incelemelerde bulundu, System.String[]

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yaklaşık 8 bin kişinin istihdam edildiği Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yaklaşık 8 bin kişinin istihdam edildiği Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaklaşık 8 bin kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Kaymakam Beşikci, işletmeler ve yapılan çalışmalar hakkında OSB Başkanı Mustafa Fidan'dan bilgi aldı. OSB Başkanı Mustafa Fidan ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan fabrikaları ziyaret eden Kaymakam Beşikci işletme sahiplerine şehrin kalkınması ve gelişmesine sağladıkları istihdamdan dolayı teşekkür ederek, tedarik ve üretim süreci hakkında yetkililerle istişarelerde bulundu.

"Üreten ve istihdam sağlayan herkesi kutluyorum"

Bölgenin gelişmesi ve kalkınması için OSB'lerin büyük önem taşıdığını belirten Kaymakam Beşikci, Diyarbakır'ın sanayi ve yatırımlarıyla sanayi şehri olma yolunda kararlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Kaymakam Beşikçi, "Organize Sanayi Bölgemiz sadece ilimiz değil bölgemiz için artık bir üretim merkezi ve üssü haline gelmiş durumdadır. Organize Sanayi Bölgemizde üreten, istihdam sağlayan, AŞ ve iş sağlayarak ilimiz ve ülkemizin kalkınmasına katkı koyan bütün sanayicilerimizi kutluyorum. Yenişehir Belediyesi olarak sanayicimizin üretimine destek vermek için belediye hizmetlerimizde birinci önceliğimiz Diyarbakır'ımızda üretilen ürünler olmaya devam edecektir. Ayrıca istihdam kurslarıyla gelecek dönemde ara eleman yetiştirilmesi adına sanayicilerimizle ortak hareket edeceğiz" dedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Beşikci'ye teşekkür ederek tablo hediye etti. - DİYARBAKIR

Yenişehir Kaymakamı Beşikci OSB'de incelemelerde bulundu
Yenişehir Kaymakamı Beşikci OSB'de incelemelerde bulundu
Yenişehir Kaymakamı Beşikci OSB'de incelemelerde bulundu
Yenişehir Kaymakamı Beşikci OSB'de incelemelerde bulundu

Diyarbakır, Yenişehir, Organize, İstihdam, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yenişehir Kaymakamı Beşikci OSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika


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