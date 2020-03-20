Yenişehir Kaymakamı Beşikci vatandaşlara 'korona paketi' dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Genel Yenişehir Kaymakamı Beşikci vatandaşlara 'korona paketi' dağıttı - Son Dakika

Yenişehir Kaymakamı Beşikci vatandaşlara 'korona paketi' dağıttı

6 saat önce

Yenişehir Kaymakamı Beşikci vatandaşlara 'korona paketi' dağıttı Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşlara içinde kolonya, maske, sabun ve ıslak mendil bulunan 'korona paketi' dağıttı.

Yenişehir Kaymakamı Beşikci vatandaşlara 'korona paketi' dağıttı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşlara içinde kolonya, maske, sabun ve ıslak mendil bulunan 'korona paketi' dağıttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ilçede oturan ihtiyaç sahibi vatandaşların kapılarına giderek virüse karşı korunmaları için içinde kolonya, maske, sabun ve ıslak mendilin bulunduğu 'korona paketi' dağıttı. Vatandaşların evden çıkma ihtiyaçlarını minimum seviyeye indirmek için hijyen paketi ve sıcak yemek projesi başlatan Başkan Beşikci Yenişehir ilçesinde sahaya çıkarak sokakta ve apartmanlarda tek tek vatandaşlar ile görüştü. Kimsesiz yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara hijyen paketi, sıcak yemek servisi başlatarak, öncü olan Başkan Beşikci vatandaşlara uyarılarda bulunarak ihtiyaçlarının whatsapp ihbar hattından ulaştırabileceklerini söyledi. Kaymakam Beşikci, "Malumuz korona virüs salgının aralık ayında Çin'de ortaya çıkmasından sonra, gerçekten alınan olağanüstü önlemlerle beraber bu virüs tehlikesinin ülkemize ulaşması mümkün olan en son noktaya kadar ertelenebilmiş olsa da geçtiğimiz günlerde ilk vakanın yurdumuzda görülmesiyle birlikte başta Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin talimatlarıyla birlikte bir dizi önlem ve destek paketleri uygulamaya konuldu. Bu noktada bizim vatandaşlarımızdan en büyük beklentimiz, mümkün olduğunca evlerinde kalmaları, zaruri olmadığı sürece dışarı çıkmamaları, kalabalık oluşturacak ortamlarda, toplu organizasyonlardan bu noktada uzak kalmalıdır. Özellikle de vatandaşlarımızdan kişisel hijyenlerine önem göstermelerini bekliyoruz. Tabi bu noktada vatandaşlarımızın zaruri olmadıkça evlerinde çıkmamalarını beklerken, bir yandan da belli bir yaşın üstünde kimsesiz yaşlı ya da kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Yenişehir Belediyesi olarak evden çıkma ihtiyaçlarını minimuma indirmek adına bizler de üzerimize düşen bir dizi vazifeyi yerine getirmeye başladık. Bu noktada kimsesiz yaşlı vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemek servisi, aynı zamanda kolonya, ıslak mendil, sabun, maske gibi bir takım hijyenik ürünlerde oluşan hijyen paketlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu noktada söyleyebileceğim tekrardan vurgulamak istiyorum ki, vatandaşlarımız zaruri olmadıkça evlerinden çıkmasınlar. Yenişehir Belediyesi olarak oluşturduğumuz bulaştırıcı hastalıklarla mücadele acil destek ekibimize, vatandaşlarımız sosyal medya üzerinde, whatsapp ihbar hattında, telefonla ulaşmaları halinde, kaymakamlığımız ve Yenişehir Belediyesi olarak bütün hizmetleri yerinde evlerinde ulaştırmaya hazırız. İnşallah hem bu önlemlerin etkisiyle hem milletimizin duasıyla hem de cenabı Allah'ın yardımıyla bu virüs tehdidini en az zararlı en kısa zamanda def edebileceğimize inanıyorum. Şuana kadar bizim tespit ettiğimiz 500'e yakın yaşlı, kimsesiz evlerinde herhangi birinde destek almadan yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımız var. Biz ilk etapta bu vatandaşlarımıza hijyen paketlerimizi ve sıcak yemek servislerimizi ulaştırmayı düşünüyoruz. Ancak zaman içerisinde sosyal medya üzerinde whatsapp hattımız üzerinde Belediyemize müracaat eden vatandaşlarımızla birlikte bu yelpazemizi imkanlarımız ölçüsünde genişletebiliriz" dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Uğur ise insanlar için dolaşıp güç ve destek vererek bilgilendirmeleri kendilerini çok memnun ettiğini aktararak teşekkür etti. Uğur "Kaymakam ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin kapımızı çalması, bizlere güç ve destek vererek bilgilendirmeleri bizleri çok sevindirdi" diye konuştu.

Yenişehir Kaymakamı Beşikci vatandaşlara 'korona paketi' dağıttı

Murat BEŞİKCİ, Diyarbakır, Yenişehir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:20 Kaynak: İHA

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