Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci'den ev ve iş yerlerine ziyaret - Son Dakika

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ev ve iş yerlerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aziziye ve Üçkuyu Mahallelerinde vatandaşların evlerine misafir olan Beşikci, vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor.

Kendisini evinde ve iş yerlerinde misafir eden vatandaşlara teşekkür eden Beşikci, şöyle konuştu:

"Sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın sorun ve talepleri konusunda ne kadar hassas olsak da henüz çözüme ulaşmamış sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle sokak sokak ev ev dükkan dükkan gezerek vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz. Bunu yaparken de vatandaşlarımızla aramızda bir gönül bağı kurmuş oluyoruz. Vatandaşlarımızla bire bir görüşmek onlar kadar bizleri de memnun etmektedir."

Sorun ve taleplerini iletmekten memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar da, desteklerinden dolayı Beşikci'ye teşekkür etti.