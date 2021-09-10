Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse görevine başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bilecik Vali Yardımcılığı görevinden Yenişehir'e tayin olan Kaymakam Rahmi Köse, tekrar Yenişehir'e atanmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaymakam Rahmi Köse, Yenişehir'in özel bir ilçe olduğunu vurguladı. İlçenin tarihi ve zirai potansiyeliyle dikkat çektiğini anlatan Rahmi Köse, "Burada görev yapmaktan onur duyuyorum. Evvela inşallah bir sinerji yakalamalıyız. 6 yıldır burada yaşıyorum. Belediye, üniversitesi, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve basınıyla bu sinerjiyi yakalayabileceğimize inanıyorum" dedi.

Uyumlu bir çalışmayla ilçenin kalkınması için her şeyin bulunduğunu ifade eden Kaymakam Rahmi Köse, "İlçede çok güzel bir ekip var. Vatandaşlarımıza her daim kapımız açık. İnsan merkezli bir çalışma yürüteceğiz. Allah utandırmasın" diye konuştu. - BURSA