Yenişehir Kaymakamlığından ADEM kursiyerlerine kayak jesti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenişehir Kaymakamlığından ADEM kursiyerlerine kayak jesti - Son Dakika

Yenişehir Kaymakamlığından ADEM kursiyerlerine kayak jesti

6 saat önce

Diyarbakır Yenişehir İlçe Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezinde (ADEM) eğitim gören 650 kadın kursiyer Bingöl'de bulunan Haserek Kayak Merkezine götürüldü.

Yenişehir Kaymakamlığından ADEM kursiyerlerine kayak jesti, System.String[]

Diyarbakır Yenişehir İlçe Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezinde (ADEM) eğitim gören 650 kadın kursiyer Bingöl'de bulunan Haserek Kayak Merkezine götürüldü.


Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen ADEM projesi kapsamında açılan kurslara düzenli ve devamlı katılan 650 kadın kursiyer ve çocuklarına yönelik yıl sonu etkinliği düzenlendi. Kursiyerler etkinlik kapsamında Bingöl'de bulunan Haserek Kayak Merkezine götürüldü. Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, bayanlara yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Kaymakam Beşikçi, "ADEM'lerimizde başarılı bir şekilde kurslara katılım sağlayan bayanlarımıza moral ve motivasyon sağlamak amacıyla bir dizi etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu etkinliğimizin yanı sıra daha önce hiç sinemaya gitmemiş 312 bayanımız olmak üzere toplam 700 bayanımızı sinema ile buluşturacağız. Sosyal devlet anlayışı ile vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.


Kursiyerler etkinliğin düzenlemesinden dolayı Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci'ye teşekkür ederek bu tür etkinliklerin kendilerini oldukça motive ettiklerini belirtti. - DİYARBAKIR

Yenişehir, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
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