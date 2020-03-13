Yenişehir koronaya karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenişehir koronaya karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Yenişehir koronaya karşı dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Dünyada pek çok ülkeyi etkisi altına alan korona virüsüne karşı Yenişehir Belediyesi ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Yenişehir koronaya karşı dezenfekte ediliyor, System.String[]

Dünyada pek çok ülkeyi etkisi altına alan korona virüsüne karşı Yenişehir Belediyesi ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.


Yenişehir Belediyesi, Çin ve İtalya'da etkisini gösteren korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirleri artırdı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de korona virüs görüldüğünü açıklamasıyla birlikte harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan kamu binaları ve okulların ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine başladı. Çalışma kapsamında Gençlik ve Spor Merkezi, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi, Bayan Spor Salonu, Sosyal Tesisler, Düğün Salonu, Taziye Evi, Akıllı Duraklar, belediye hizmet binaları, ilçe stadyumu, hükümet konağı, kapalı spor salonunun ilaçlaması tamamlandı. Ayrıca Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi önünde bulunan alanda S.S. 269 Nolu Yeşilkent Servis Kooperatifine bağlı 140 adet servis aracının ilaçlama işlemi tamamlandı.


İlaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde izleyen Belediye Başkanı Davut Aydın, "Yenişehir Belediyesi olarak korona virüsüne karşı tüm ekiplerimizle gerekli tedbirleri ivedilikle aldık. İlçe Sağlık Müdürlüğünün tavsiyesi üzerine hazırlanan dezenfeksiyon solüsyonu ile 4 kişilik bir ekip belirlenen bina ve kurumları ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Dün başlattığımız ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarımız, bugün de okul servis araçları ve diğer servis araçlarının ilaçlanması ile Kültür Merkezimin önünde devam etmektedir. Başka kooperatiflerden gelecek ilaçlama taleplerini karşılamak üzere ekibimiz gün boyunca burada bulunacaktır. Şehir içi dolmuşlar da talep geldiği takdir de ilaçlanacaktır. Vatandaşlarımızın sağlığını güvence altına almak adına elimizden gelen tüm gayreti ekiplerimizle birlikte gösteriyoruz. Merkez ve kırsalda bulunan okulların cumartesi ve pazar günleri ilaçlaması yapılacaktır. Ayrıca talep halinde resmi kurumlar da ilaçlanacaktır" diye konuştu. - BURSA

Ömer Halisdemir, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:16 Kaynak: İHA
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