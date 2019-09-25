Son Dakika Haberleri: Yenişehir küçükbaş hayvancılıkta kalitesini tescilledi
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Yenişehir küçükbaş hayvancılıkta kalitesini tescilledi

1 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yetiştirilen damızlık koyun ve koçlar Türkiye genelinde düzenlenen fuarlarda birinciliği kimseye kaptırmazken, ilçede son yıllarda Avrupa standartlarında hayvancılık yapılmaya başlandı.

Yenişehir küçükbaş hayvancılıkta kalitesini tescilledi, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yetiştirilen damızlık koyun ve koçlar Türkiye genelinde düzenlenen fuarlarda birinciliği kimseye kaptırmazken, ilçede son yıllarda Avrupa standartlarında hayvancılık yapılmaya başlandı.


Yenişehirli hayvan üreticileri Avrupa standartlarında tesislerinde yetiştirdikleri kaliteli koyun ırkları sayesinde başarılarını tescilleyerek Avrupa'daki sistemle hayvanların pedigrilerini de tutuyor. Damızlık koyun üreticisi Berkay Yıldız, "İşletmemizde çeşitli katıldığımız fuarlarda hayvanlarımızın kaliteli olduğunu söylemiş belgelerini hayvan üreticilerine göstermiştik. Katıldığımız fuarlarda da birincilik ödülleri alarak kalitemizi Türkiye çapında tescillemiş olduk. Bunun başarısı da hayvanlarımıza iyi bakarak, iyi rasyonla, doğru bir aşılama programı sayesindedir. İşletmemizde ile de france ve suffolk yetiştiriyoruz. ile de France konusunda Türkiye'de 81 ilde satış gerçekleştiriyoruz. Gelen taleplere yetişemiyoruz" diye konuştu.


Yıldız, "İşletmemiz Avrupa standartlarına uygun bir tesistir. Hayvanların zemini komple ızgara sistemiyle donatılmıştır. Avrupa'da pedigrili hayvan dedikleri konuyla alakalı bizde işletmemiz olarak kendimiz çalışma yapıyoruz. Kendi pedigrimizi kendimiz tutuyoruz" dedi. - BURSA

Yenişehir, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:53 Kaynak: İHA
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