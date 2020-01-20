Yenişehir Mahallesi'ndeki pazar yeri ve sosyal tesis hizmete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenişehir Mahallesi'ndeki pazar yeri ve sosyal tesis hizmete açıldı - Son Dakika

Yenişehir Mahallesi'ndeki pazar yeri ve sosyal tesis hizmete açıldı

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi Yenişehir Mahallesi'nde yapımını tamamladığı pazar yeri ve sosyal tesisi hizmete açtı.

Yenişehir Mahallesi'ndeki pazar yeri ve sosyal tesis hizmete açıldı, System.String[]

Kocasinan Belediyesi Yenişehir Mahallesi'nde yapımını tamamladığı pazar yeri ve sosyal tesisi hizmete açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan'a değer katmak amacıyla inşa edilen Yenişehir pazar yeri ve sosyal tesisi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kocasinan'ı yaptıkları hizmetlerle her geçen gün modern ve konforlu bir ilçeye dönüştürdüklerini belirten Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin prestijini artıran ve bölgeyi cazibe merkezi haline getiren hizmetler yaptıklarını ifade etti.

Yeni ve farklı projelerle ilçenin hizmet standardını yükselttiklerine dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin daha mutlu ve daha huzurlu yaşayabilecekleri ortamların oluşturulması için gayretle çalışıyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın bizden talebi olan Kocasinan Akademi çatısı altında eğitimlerin verileceği derslikler, düğün salonu, pazar yeri ve dükkan ihtiyacını karşılayacak organize bir tesisi Yenişehir bölgemize kazandırdık. 4 bin metrekare alana sahip tesisimiz, diğer hizmetlerde olduğu gibi Türkiye'ye örnek teşkil etmektedir. Bölge sakinlerimizin nezih bir ortamda alışverişlerini yaptığı pazar yeri, şimdiden bölgeyi cazibe merkezi haline dönüştürdü. Bundan sonraki süreçte bu ve buna benzer hizmetleri tüm mahallelerimizde yaygın hale getireceğiz."

Çolakbayrakdar, bölgeyi değerli kılacak hizmetler yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Bölge sakinleri ve pazar yerinde hizmet veren esnaflar ise belediyenin bu tür hizmetler yapmasının kendilerini olumlu yönde etkilediğini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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