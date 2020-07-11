Yenişehir Mahallesine 18 milyon lira yatırım - Son Dakika

Yenişehir Mahallesine 18 milyon lira yatırım

Denizli'de sık sık arızalanan ve ömrünü doldurmuş içme suyu hatları yenileniyor.

Denizli'de sık sık arızalanan ve ömrünü doldurmuş içme suyu hatları yenileniyor. Yenişehir Mahallesine 18 milyon lira yatırım ile 72 kilometrelik içme suyu hattı döşenecek.

Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Yenişehir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yenişehir Mahallesi'nin yaklaşık 40 yıllık olan ve özelliğini yitiren içme suyu hatlarına sahip olduğunu ve bu nedenle boruların kolay bir şekilde patlayarak sık sık su kesintilerine neden olduğunu anlatan Başkan Zolan, bölgeye 18 milyon liralık yatırım maliyetli TSE standartlarına uygun 72 kilometrelik içme suyu hattı döşeneceği müjdesini paylaştı. 72 kilometrelik içme suyu hattı döşeneceğini belirten Başkan Osman Zolan, "Çok şükür, şehrimizin birçok yerinde altyapı çalışması yaptık. Buranın da içme suyu ile ilgili olan ihtiyacını karşılamak için ihalesini yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta 'bismillah' diyerek ilk kazma vurulacak. Yenişehir Mahallemizde 72 kilometrelik içme suyu şebekesi değişecek. Bu mesafe buradan Nazilli'ye kadar. Bunun bedeli 18 milyon liranın üzerinde. Şunu net olarak söyleyebiliriz. Proje tamamlandıktan sonra olağanüstü bir şey olmazsa artık mahallemizde su kesintisi inşallah görmeyeceğiz. Evimize, sağlıklı borulardan, TSE standartlarına göre 100 yıllık ömrü olan su borularımızı döşeyeceğiz. Bu borulardan torunlarımızın torunları Allah nasip ederse su içecekler. Bizim bakışımız, yatırımımız günlük işlerle, boyayla kınayla değil geleceğe eser bırakmak için, sıkıntıları gidermek içindir" diye konuştu.


"Biz zoru seçtik"


Altyapı yatırımları sayesinde bugün kent genelinde su sıkıntısı yaşanmadığını belirten Başkan Osman Zolan, "Su kaçaklarını azaltmamıza, altyapı yapmamıza rağmen yaz dönemi ucu ucuna gidiyoruz. Eğer altyapıya girmemiş olsaydık, geçmişteki gibi su kaçakları devam ediyor olsaydı biz bugün şehre bir gün su verecektik, bir gün veremeyecektik. O zaman milletin karşısında başımız öne eğilir, boynumuz bükülürdü" dedi. Altyapı çalışmalarının pek çok açıdan riskli olduğunu dile getiren Başkan Osman Zolan, "Biz zoru seçtik, altyapıya girdik, bir sürü maliyet ile karşılaştık. Toz oldu, çamur oldu. Allah razı olsun, vatandaşlarımız sabır gösterdiler, destek oldular. Çok şükür, bugün artık su kaçaklarını önlemek ve evlere tertemiz su ulaştırmak adına Denizlimiz Türkiye'de bir numara" diye konuştu. - DENİZLİ

Yenişehir, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yenişehir Mahallesine 18 milyon lira yatırım - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:58 Koronavirüs ilk kez 3 boyutlu görüntülendi 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 17:36:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenişehir Mahallesine 18 milyon lira yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]