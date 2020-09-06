Yenişehir MHP'de Gürsoy güven tazeledi - Son Dakika

Yenişehir MHP'de Gürsoy güven tazeledi

MHP Yenişehir İlçe Başkanlığının 5. Olağan Kongresinde, mevcut başkan Ömer Gürsoy, seçime katılan delegelerinin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.

Yenişehir MHP'de Gürsoy güven tazeledi, System.String[]

MHP Yenişehir İlçe Başkanlığının 5. Olağan Kongresinde, mevcut başkan Ömer Gürsoy, seçime katılan delegelerinin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.

MHP Mersin milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek, İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Çağrı Ünel, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile çok sayıda partilinin katıldığı kongrenin Divan Başkanlığını, MHP Genel Merkez Disiplin Kurulu Sekreteri ve YKS üyesi Kürşat Türker Ercan yaptı.

Kongrede konuşan İlçe Başkanı Ömer Gürsoy, kurultayların binlerce yıllık Türk töresinin en önemli parçalarından olduğunu söyledi. 'İstiklal için birlik, istikbal için dirlik. Kazanan Türkiye olacak' parolası ile gerçekleştirilen kongrenin, MHP'nin tarihi misyonuna ve istikbale sahip çıkma amacının bir örneği olduğunu vurgulayan Gürsoy, " Milliyetçi Hareket Partisi, dünyayı Türkçe okuyuşuyla, Türkçü düşünce temelinde kendini sürekli gözden geçirerek ayakta kalmayı başarmış, yarım asrı geride bırakmış Türk siyasetinin çınarı, Türk milliyetçilerinin vatanı olmuş bir partidir. Genel Başkanımız bunu, 'Benim aklım hep Türkiye'dir' diyerek zihinlerimize kazımıştır. Bu nedenle gerçekleştireceğimiz kurultayımızın sloganını da 'İstiklal için birlik, istikbal için dirlik' olarak belirlemiştir" dedi.

"Cumhur İttifakının ruhuna ve fikrine sadık kalacağız"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, batı destekli terör örgütleri ile gece gündüz bir mücadele içerisinde olduğuna değinen Gürsoy, önlerinde zorlu bir sınav olduğunu kaydetti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kurulan Cumhur İttifakının ruhuna ve fikrine sadık kalarak birlik ve beraberliğin daha da pekişeceğini belirten Gürsoy, "Birlik ve beraberliğe olan ihtiyacımızın en gerekli olduğu günleri yaşıyoruz. Önümüzde bizleri bekleyen zorlu sınavlar var. Tüm bunlar için zihnen, kalben ve ruhen güçlü olmalıyız. Batı destekli hain terör örgütleri ile yaz kış demeden, gece gündüz yılmadan azim ve kararlılıkla mücadele veren devletimiz, bugün Suriye'den Irak'a, Libya'dan Afganistan'a dünyanın dört bir yanında Türklüğün bayrağını dalgalandırmakta, dünyanın dört bir yanında mazlumlar tarafından umutla, heyecanla beklenmekte, mavi vatan Akdeniz ve Karadeniz'de milletimizin çıkarlarını tüm gücüyle korumaktadır. İyi bilinmelidir ki, güçlü olmak ferdi hareketlerle mümkün olmayacaktır. Milli birlik ve beraberlik içinde, tek vücut olarak hareket edebilirsek işte o zaman gerçek güce ulaşabiliriz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kurulan Cumhur İttifakının ruhuna ve fikrine sadık kalarak ve bu ruhu özümseyerek birlik ve beraberliğimizin daha da pekişeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Yenişehir İlçe Teşkilatı olarak birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergileyeceklerini ifade eden Gürsoy, MHP'yi daha da güçlendirmek, bulunduğu yerden daha yükseklere taşımak için omuz omuza, kol kola çalışacaklarını söyledi.

"Aramızdan ayrılanları kucaklamaya hazırız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partiden ayrılanlara yönelik 'eve dön' çağrısını da hatırlatan Gürsoy, Türk milliyetçileri için birlikteliğin tek adresinin MHP olduğunu vurguladı. Gürsoy, Mersin'de de bu durumda olanları yeniden MHP çatısı altında kucaklamaya hazır olduklarını belirterek, "Yenişehir'de ve Mersin'de içinde bir nebze olsun milliyetçilik ruhu bulunan, herhangi bir sebepten aramızdan ayrılmış, aklında fitne ve fesat hesabı olmayan kardeşlerimi, bilge liderim Dr. Devlet Bahçeli ve teşkilatım adına kucaklamaya hazır olduğumu bildirmek isterim. Gittiğiniz yol yol değildir, çıkmaz yollara girmeyin, oyuna gelmeyin derim. Hata yapıp aramızdan ayrılanlara ayrıca şunu demek isterim ki, hiçbirinizin kabullenmeyeceği affetmeyeceği bir durumdur ihanet. Ama gelin görün ki, bilge liderimiz Devlet Bahçeli büyüklüğünü bir kez daha göstermiş, gönül kapılarını sonuna kadar açmıştır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği mesaj okundu ve seçimlere geçildi. Yapılan seçimler sonucunda kongreye katılarak oy kullanan 317 delegenin tamamının oyunu alan Ömer Gürsoy, MHP Yenişehir İlçe Başkanlığına seçildi. - MERSİN

Ömer Gürsoy, Yenişehir, Mersin, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 15:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yenişehir MHP'de Gürsoy güven tazeledi - Son Dakika


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