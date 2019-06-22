Son Dakika Haberleri: Yenişehir Ovası'nda yağmur çiftçiyi olumsuz etkiledi
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Yenişehir Ovası'nda yağmur çiftçiyi olumsuz etkiledi

29 dakika önce

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde yaklaşık 2 hafta boyunca aralıklarla etkili olan yağmurlardan en çok çiftçiler etkilendi.

Yenişehir Ovası'nda yağmur çiftçiyi olumsuz etkiledi, System.String[]
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde yaklaşık 2 hafta boyunca aralıklarla etkili olan yağmurlardan en çok çiftçiler etkilendi. Tarlalarda ıslanan samanlar, çiftçiler tarafından kuruması için havalandırılıyor. 
Yenişehir ilçesinde Haziran ayında etkili olan yağmur, çiftçileri olumsuz etkiledi. Yağmur buğday hasadına denk gelince, tarlalardaki ürünler ile samanlar ıslandı. Yağışlardan önce buğdayını hasat ettiren kimi çiftçiler, güneşli günlerin geri gelmesini bekliyorlar.
Karaköy köyünde oturan çiftçi Nazif Tuna, hasattan arta kalan samanları yabayla savurarak havalandırıyor. Her gün boğucu sıcakta saatlerce uğraş veren Tuna, "Samanlar iyice kurumadan balya haline getirirsek çürürler. Şu bereketli topraklar, mahsuller, ağaçlar, kuşlar; koskoca ova ve çiftçiler, artık güneşin sıcak yüzünü göstermesini bekliyor" diye konuştu.  


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:49 Kaynak: DHA
Bursa, Yenişehir, Güncel
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