Yenişehir sabah çorbasında buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yenişehir sabah çorbasında buluştu - Son Dakika

Yenişehir sabah çorbasında buluştu

6 saat önce

Bursa'nın en eski tarihi köylerinden birisi olan Yenişehir'e bağlı Barcın köyünde geleneksel olarak düzenlenen çorba ikramı Yenişehir protokolünü bir araya getirdi.

Yenişehir sabah çorbasında buluştu, System.String[]

Bursa'nın en eski tarihi köylerinden birisi olan Yenişehir'e bağlı Barcın köyünde geleneksel olarak düzenlenen çorba ikramı Yenişehir protokolünü bir araya getirdi.


Cuma sabahları çorba ikramına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, siyasi parti başkanları, oda kooperatif başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Barcın Köyü Muhtarı İsmail Yüksel, "Köyümüzün geleneksel olarak düzenlediği cuma sabahları çorba ikramına katılan herkese teşekkür ediyorum. Her cuma sabahı köyümüzde verilen çorba ikramları birlik beraberliğimizin bir göstergesi olup insanların hayır işlemesine vesile oluyor" diye konuştu. - BURSA

Süleyman Çelik, Yenişehir, Sabah, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:30 Kaynak: İHA
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