Yenişehir Ses Yarışması için son başvuru tarihi 5 Mayıs - Son Dakika
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Yenişehir Ses Yarışması için son başvuru tarihi 5 Mayıs

25.04.2022 10:38
Yenişehir Ses Yarışması için son başvuru tarihi 5 Mayıs

Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü ses yarışması başvuruları devam ediyor.

Online olarak "muziginyenisehri.com" internet sitesi üzerinden yapılan başvuru için son tarih ise 5 Mayıs Perşembe günü.

Yarışmaya katılmak isteyen adaylar, Yenişehir Ses Yarışması için kurulan "muziginyenisehri.com" internet sitesine ön eleme için performans videolarını yükleyecek. Başvurular 5 Mayıs Perşembe günü sona erecek, 6 Mayıs Cuma günü ise finale katılacak adayları belirlemek için online ön eleme halk oylaması başlayacak. Finale katılmaya hak kazanan adaylar 6 Haziran'da açıklanacak, yarışmanın finali ise 12 Haziran'da yapılacak ve ön elemede en yüksek oyu alan 10 aday ile seçici kurul tarafından belirlenebilecek 3 aday sahnede canlı performanslarını sergileyecek. Finalde yarışmanın kazananı yine halk oylaması belirleyecek.

Yarışmacılar performans videolarını karşı cepheden tek bir açıyla, kesintisiz ve görünür bir şekilde çekerek, "muziginyenisehri.com" internet sitesine yükleyecek. Yüklenecek performans videosu maksimum 2 dakika şeklinde olabilecek. Adaylar ön eleme performanslarını herhangi bir çalgı aleti eşliğinde icra edilebilecek. Ön eleme sonuçları yarışmanın internet sitesi ve "www.yenisehir.bel.tr" adresinden duyurulacak.

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Kaynak: Bültenler

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