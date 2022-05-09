Yenişehir Ses Yarışması'nda halk oylaması başladı - Son Dakika
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Yenişehir Ses Yarışması'nda halk oylaması başladı

09.05.2022 14:00
Yenişehir Ses Yarışması'nda halk oylaması başladı

Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü ses yarışması için ön eleme halk oylaması ba

Bu yarışmanın kazananını halk belirliyor

şladı. Halk oylamasında en yüksek oyu alan 10 aday ile seçici kurul tarafından belirlenebilecek 3 aday yarışmanın finalinde sahne alacak ve kentin yeni sesi olmak için performansını sergileyecek. Finalde yarışmanın kazananı yine halk oylaması belirleyecek.

"Müziğin Yeni Şehri" ve "Yeni Sahne Seni Bekliyor!" sloganıyla Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ses yarışması başvuruları sona erdi. Yarışma için hazırlanan "muziginyenisehri.com" internet sitesine 81 kişi performans videosunu yükledi. Vatandaşlar 31 Mayıs Salı gününe kadaryarışmanın internet sitesinde girerek, performansları izleyebilecek ve oy verebilecek.

Finale kalan adaylar iki final provasını önceden belirlenen tarihlerde orkestra ile yapabilecek. Yenişehir Belediyesi tarafından adaylara randevu verilecek ve randevu verilen tarihte prova ve ses ayarlamaları için adaylara gerekli imkân sağlanacak. Orkestra organizasyon tarafından hazırlanacak, adaylar sahnede ses performanslarını icra edecek. Oluşturulacak karekod sistemi ile finalde yine internet üzerinden oylama yapılacak ve en yüksek oyu alan üç aday için canlı yayında yeni bir halk oylaması yapılarak ilk üç sıralaması belirlenecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesinde görevli trompet sanatçısı Ezgi Arman, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarından Dr. Öğr. Gör Duygu Deniz Demirel ve sanatçı Mami Keskin yarışmanın seçici kurulunu oluşturuyor. Yarışmanın ödülleri ise şu şekilde; birinciye 3 adet stüdyo kaydı ve aranjman ile 1 video klip, ikinciye iki adet stüdyo kaydı ve aranjman, üçüncüye ise 1 adet stüdyo kaydı ve aranjman.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Yenişehir Ses Yarışması'nda halk oylaması başladı - Son Dakika

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