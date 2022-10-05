Yenişehir Ticaret Borsası'nın yeni başkanı Ahmet Aydın oldu

Ahmet Aydın yaptığı açıklamada, "Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra ekip arkadaşlarım ile güzel işlere imza atmak için çalışacağız." dedi.

61 üyenin 58'inin oy kullandığı seçimde geçerli oyların 34'ü Ahmet Aydın'a, 24'ü ise Saim Bolaca'ya çıktı. Bu sonuçla Ahmet Aydın Yenişehir Ticaret Borsası'nın yeni başkanı oldu.

Kaynak: AA

Ahmet Aydın, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

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