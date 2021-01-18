Yenişehir Ticaret Borsasından 55 öğrenciye tablet bilgisayar bağışı - Son Dakika

Yenişehir Ticaret Borsası, uzaktan eğitim gören öğrencilere verilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 55 tablet bilgisaya bağışladı.

Tabletlerin teslimi dolayısıyla düzenlenen törene, Ticaret Borsası Başkanı Saim Bolaca, Başkan Yardımcısı Mustafa Sert, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ile Şube Müdürleri Emrullah Gül ve Hüseyin İnci katıldı.

Bolaca, törende yaptığı konuşmada, her yıl yapılan yardımlara bu yıl tabletin eklendiğini belirterek, bu cihazların öğrencilere hayırlı olması diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ise "Tablet hediyeleri için Ticaret Borsası Başkanı Saim Bolaca ve Yönetim Kurulu üyelerine çok teşekkür ederiz. Tabletler, Bakanlığımız ve Sosyal Yardımlaşma Vakfının hazırlamış olduğu listeye bağlı kalınarak başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak. Öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.