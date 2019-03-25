Son Dakika Haberleri: Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odasının Gso Ziyareti

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odasının Gso Ziyareti

36 dakika önce

Bursa Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Meclis Başkanı Salih Hoşgönül, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Torun ile yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) nezaket ziyaretinde bulundu.

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odasının Gso Ziyareti, System.String[]
Bursa Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Meclis Başkanı Salih Hoşgönül, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Torun ile yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) nezaket ziyaretinde bulundu.

Heyeti GSO'da ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in üreten ve çalışan bir kent olduğunu kaydetti. Gaziantep olarak çok geniş yelpazede üretim yaptıklarını ve ihracat yapan iller sıralamasında 6'ıncı sırada yer aldıklarını ifade eden Adanan Ünverdi, "Gece gündüz demeden kentimiz ve ülkemiz için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Bursa Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odamız ile de işbirliği içinde yeni projeler yapabiliriz. Sonuçta hepimiz ülkemizin ileriye gitmesi için çaba sarf ediyoruz. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Yenişehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Torun da konuşmasında Gaziantep'ten çok etkilendiklerini belirterek, "Gaziantep çalışkanlığı, üretimi ve ihracatıyla örnek bir şehir. Bunu bugün ziyaret ettiğimiz fabrikalarda ve GSO Mesleki Eğitim Merkezinde bir kez daha gördük. Çok başarılı bir proje olmuş, özellikle hayata geçirilen Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (GASİMEP) takdire şayan. Bunu mutlaka kendimize örnek alacağız. Emeğiniz ve çalışmalarınız için teşekkür ediyor başarılar diliyoruz" diye konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cevdet Akınal, Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu Üyeleri Perihan Çöçelli, Melike Yüksel, Ercan Sayın, Hakan Aslansoy, Metin Erturhan, Başar Küçükparmak ve Mustafa Özgüler'in hazır bulunduğu ziyaret sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:35 Kaynak: İHA

Yenişehir, Güncel
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