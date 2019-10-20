Yenişehir Triatlonu'nun ilk şampiyonları Polatçı ve Yazıcı

MERSİN'de Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından bu yıl ilki düzenlenen Yenişehir Triatlonu'nun erkekler kategorisindeki ilk şampiyonu 20 yaşındaki Muhammet Bertuğ Polatçı, kadınlar kategorisindeki ilk şampiyonu 28 yaşındaki Aslı Simay Yazıcı oldu.

Yarışlarda standart ve sprint kategorilerinde 80 sporcu yarıştı. Bu yıl ilki düzenlenen Yenişehir Triatlonu, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak bir havada yapıldı. Yarışların standart kategorisinde de, sprint kategorisinde de genç sporcular ipi göğüsledi. Triatlon, Standart Mesafe Erkekler, Standart Mesafe Kadınlar, Sprint Mesafe Erkekler, Sprint Mesafe Kadınlar kategorilerinde yarışlara sahne oldu. Triatletler sprint kategorisinde bir tur 750 metre, standart kategoride 2 tur 750 metre kulaç attı. Yüzme parkurunu tamamlayan triatler denizden çıkar çıkmaz değişim istasyonlarına girdi ve bisikletlere bindi. Bisiklet bölümünde triatletler sprint kategoride 2 tur 10 kilometre, standart kategoride 4 tur 10 kilometre pedal çevirdi. Koşu bölümünde triatletler sprint kategoride 2 tur 2500 metre, standart kategoride 4 tur 2500 metre koştu.

Yenişehir Triatlonu'nun ilk şampiyonları erkekler kategorisinde 1 saat 59 dakikalık derecesi ile 20 yaşındaki Muhammet Bertuğ Polatçı, kadınlar kategorisinde 28 yaşındaki Aslı Simay Yazıcı oldu. Erkekler kategorisinde 35 yaşındaki Zülfü Karabulut 2'nci, 18 yaşındaki Enes Kızılcık 3'ncü, 33 yaşındaki Yılmaz Halis Dörtlemez dördüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ikinciliği 42 yaşındaki Işıl Tekcan elde ederken bu kategorideki diğer sporcular parkuru tamamlamadı.

Triatlonun sprint kategorisinde erkeklerde 22 yaşındaki Emirhan Altıntaş birinci olurken, 17 yaşındaki Mehmet Fatih Davran ikinci, 16 yaşındaki Hakan Tunç üçüncü oldu. Sprint kadınlar kategorisinin birincisi ise 17 yaşındaki Melike Yılmaz oldu.

Triatlonunun erkekler standart kategori birincisi Muhammet Bertuğ Polatçı, "Çok güzel bir parkurdu. Sıcak hava nedeniyle koşuda zorlandık. Eğer organizasyon devam ederse gelecek sene de Mersin 'de yarışmak isterim" ifadelerini kullandı.

Erkekler standart kategori ikincisi Zülfü Karabulut da, "Gerçekten çok güzel bir parkur. Dünya şampiyonası yapılacak kadar iyi bir parkur" dedi.

Sporcuları bitiş çizgisinde karşılayarak tebrik eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit , "Yenişehir Belediyesi olarak triatlona ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Daha uzun yıllar bu organizasyona ev sahipliği yapmak istiyoruz. Günün birinde kendi triatletlerimizi yetiştirmeyi de hedefliyoruz. Bugün burada gencecik sporcularımız yarıştı. Sporcularımızın parkuru beğenmesi bizi ayrıca mutlu etti. Mersin gerçekten güzel bir şehir. Sporcularımız da bu güzel şehirde, tertemiz denizde yüzerek, yeşillikler içinde koşarak yarıştı. Federasyonun enerjisi bizi motive etti. Doğru bir iş yaptığımıza inanıyorum" diye konuştu.

- Mersin