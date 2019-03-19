Yenişehir ve Kestel Devlet Hastaneleri Açıldı

Bursa'nın Yenişehir ve Kestel ilçelerinde inşa edilen Devlet Hastanelerinin açılış törenleri yapıldı.

Bursa'nın Yenişehir ve Kestel ilçelerinde inşa edilen Devlet Hastanelerinin açılış törenleri yapıldı.



Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Yenişehir ilçesinde yapımı iki yılda tamamlanan hastanenin açılışında, Bursa'ya sağlık alanında ciddi yatırımlar yaptıklarını söyledi.



Son 17 yılda tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da sağlık alanında hizmete ihtiyaç duyduğu her ilçeye hastane kazandırmanın peşinde olduklarını belirten Eldemir, şöyle konuştu:



"Ülkemizde her türlü ayrımcılığın yapıldığı bir dönemde Türkiye'de sağlık sistemi de ayrıştırılmıştı. SSK'lısı ayrı bir hastanede, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrı bir hastaneye, parası olanın özelde tedavi olduğu, üniversite hastanelerine de belli bir kesimin gidebildiği bir Türkiye vardı. Şu anda bütün vatandaşlarımız bütün hastanelerde aynı hizmeti alıyorlar. Bir devlet, millet için bundan daha büyük bir gurur vesilesi olamaz.



Geride bıraktığımız 17 yılda sağlık alanında 1,4 milyar liralık sağlık yatırımını Bursa ilimize yaptık. Bursa'nın bütün ilçelerinde hastanelerini tamamlamakla birlikte sağlıkta son nokta olarak gördüğümüz bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanemizi yılın ortasında Bursalı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bunu sadece kendimiz için yapmıyoruz. Bunu gönül coğrafyalarımızda Türkiye'den umudu olan bütün Türkiye dostları içinde yapmış oluyoruz. Diğer taraftan da parasıyla sağlık hizmetini Avrupa, Amerika ve Orta Doğu'da alamayan, parasıyla hizmet satın almak isteyen hastalar için yapıyoruz."



Törenin ardından Yenişehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Eldemir, Kestel Devlet Hastanesinin açılışını da gerçekleştirdi.

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