Yenişehir Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri vatandaşların ihtiyacını karşılamaya devam ediyor - Son Dakika

Yenişehir Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin ilçedeki vatandaşların ihtiyacını karşılamaya devam ettiği bildirildi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede bakacak yakını olmayan, 65 yaş ve üstü yaşlıların ev temizliği, kişisel bakım, sağlık, pazar alışverişine kadar tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, hizmetlerin aralıksız devam edeceğini aktardı.

120 yaşlı vatandaş ile talepler halinde Vefa Sosyal Destek Grubuna başvuran maddi durumu düşük, bakacak veya ihtiyacını karşılayacak kimsesi bulunmayan tüm vatandaşlara yardımlarının sürdüğünü ifade eden Beşikçi, şunları kaydetti:

"65 yaş ve üstü olan büyüklerimizin, kronik rahatsızlığı bulunan ve evlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayan vatandaşlarımızın sokağa çıkmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor."