İnegöl-Yenişehir yolunda su borusu patladı, yol trafiğe kapandı - Son Dakika
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İnegöl-Yenişehir yolunda su borusu patladı, yol trafiğe kapandı

İnegöl-Yenişehir yolunda su borusu patladı, yol trafiğe kapandı

31.01.2021 03:49

BURSA'da İnegöl-Yenişehir yolunda şebeke suyuna ait ana hat borusunun patlaması sonucu yolda göçük meydana geldi, park halindeki bir servis aracı çukura düşerek hasar gördü.

BURSA'da İnegöl- Yenişehir yolunda şebeke suyuna ait ana hat borusunun patlaması sonucu yolda göçük meydana geldi, park halindeki bir servis aracı çukura düşerek hasar gördü. Olayın ardından İnegöl- Yenişehir yolu trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Yolun altından geçen ana su hattında patlak oluştu. Göle dönen yolda asfaltta göçük oluşurken, park halindeki bir servis aracının arkası çöken yola düştü. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sular idaresine bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri su baskını oluşan evlerde tahliye çalışması başlatırken, çöken yola düşen servis aracı ise çekici yardımıyla çıkarıldı.

Olayın ardından bölgeye gelen sular idaresi ekipleri de suyun akışını keserek yol ve su hattında onarım çalışması başlattı. Ayrıca, İnegöl- Yenişehir yolu çökme nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Kaynak: DHA
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