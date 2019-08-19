Son Dakika Haberleri: Yenişehirli avcılar sezonu açtı
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Yenişehirli avcılar sezonu açtı

18 dakika önce

2019 yılının şubat ayında kapanan av sezonu açıldı.

Yenişehirli avcılar sezonu açtı, System.String[]
2019 yılının şubat ayında kapanan av sezonu açıldı. Yenişehirli avcılar da ilk avlarını yaptı.

Yenişehir Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü kurucu Başkanı Oktay Öztürk, "Yeni av sezonunun açılması ile birinci sınıf av gruplarında bulunan avcılar bıldırcın ve üveyik avlayabiliyorlar. Bunun haricinde tavşan ya da ördek avlamamaları gerekiyor. Tavşan ya da ördek avlamak isteyen avcılarımız 19 Ekim tarihini bekleyecek. 2019-2020 av sezonu ise 1 Mart 2020 tarihinde sona erecek" diye konuştu.

Başkan Öztürk, "Avcılık Belgesi ve avcılık pulu olmayan avcıların derneklerine müracaat ederek bu belgeleri almaları gerekiyor. Avcılarımız av esnasında yanlarında bu belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Bu belgeleri yanlarında olmayan avcılara orman korucusu tarafından cezai işlem uygulanacaktır. Yeni sezonda ava çıkacak olan tüm avcılara kazasız ve belasız hayırlı bir av sezonu geçirmelerini diliyorum" dedi. - BURSA
Oktay Öztürk, Yenişehir, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:15 Kaynak: İHA
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