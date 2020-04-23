Yenişehirli muhtarlardan dezenfekte çalışması - Son Dakika

Yenişehir ilçesinde bir grup muhtar, yeni tip toronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakları ve caddeleri dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen bir grup muhtar, traktörleriyle sokak ve caddelere dezenfektan sıktı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi önünde toplanan muhtarlara, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da eşlik etti.

Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Orhan Yıldız, yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında muhtar arkadaşlarımızla dezenfekte çalışmaları yapma kararı aldık. Bunu da sokağa çıkma yasağı günlerinde gerçekleştirdik." dedi.