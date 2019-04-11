Yeniurfa Gazetesi 10 Yaşında

Şanlıurfa'da günlük yayımlanan Yeniurfa Gazetesi, kuruluşunun 10. yıl dönümünü kutladı.

Şanlıurfa'da günlük yayımlanan Yeniurfa Gazetesi, kuruluşunun 10. yıl dönümünü kutladı.



Gazetenin imtiyaz sahibi Rabia Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, desteklerinden dolayı okuyucularına, personele ve köşe yazarlarına teşekkür etti.



Gazetenin kuruluş yıl dönümünün kentin kurtuluş yıl dönümüyle aynı gün olmasıyla çifte sevinç yaşadıklarını ifade eden Kılıç, hızlı ve güncel bir şekilde yayıncılık faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti.



Gazeteye emeği geçenleri şükranla andıklarını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:



"Gazetecilik ilkelerine sadık kalmayı hedeflerimiz arasına alırken, Şanlıurfamızın yararına olan veya Şanlıurfa'nın gelişmesine etki eden olumsuz gelişmeler karşısında kamuoyu oluşturarak gazetecilik görevini en iyi şekilde yerine getirdik. Bunları yaparken de gazetecilik duygusuyla hareket ettik. Biz Urfa'da, Urfalının sesi olmayı amaçlıyoruz ve bu doğrultuda yayın hayatımızı sürdürüyoruz. 10 yıl önce ilk sayıyı çıkardığımızda, yayın ilkemiz merak edildi ve yaptığımız yayın sonucunda halkımızın beklentilerine cevap veren, kamuoyu oluşturan ve ilkeli haberciliği kendine şiar edinmiş bir yayın politikasıyla yayım hayatımızı sürdürerek 10. yılımızı doldurduk. Bugün okuyucularımızdan aldığımız güç ve destekle 10 yılı geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yayım hayatında her zaman ilkeli, tarafsız ve objektif bir yayın politikası izlemeye özen gösterdik. Bundan sonra da tarafsızlık ilkesinden asla taviz vermeyeceğiz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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