Yeniyaylacık İlkokulu'nda Şehit Polis Ahmet Kara Kütüphanesi açıldı - Son Dakika
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Yeniyaylacık İlkokulu'nda Şehit Polis Ahmet Kara Kütüphanesi açıldı

01.06.2022 18:13
Yeniyaylacık İlkokulu'nda Şehit Polis Ahmet Kara Kütüphanesi açıldı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Yeniyaylacık köyü ilkokulunda Şehit Polis Ahmet Kara adına yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Yeniyaylacık köyü ilkokulunda Şehit Polis Ahmet Kara adına yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Yeniyaylacık Gençlik Kültür Derneği tarafından oluşturulan kütüphanenin açılışında konuşan okul müdürü Kadir Doğru, yaklaşık 2 bin kitabın bulunduğu kütüphanenin kurulumuna destek verenlere teşekkür etti.

Programda, Gülşehir Kaymakamı Şeyma Polat tarafından kütüphaneye katkıda bulunan hayırseverlere plaket verildi.

Tören, Selami Kalaycı ve Yıldız Sena Kurtuluş'un müzik dinletisinin ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeniyaylacık İlkokulu'nda Şehit Polis Ahmet Kara Kütüphanesi açıldı - Son Dakika


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