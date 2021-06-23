YEO halka arz için SPK'ye başvurdu

Teknoloji ve mühendislik firması YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş taslak izahname ile halka arz başvurusunu Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaparak halka arz sürecini başlattığını duyurdu. SPK tarafından taslak izahnamenin ve halka arzın onaylanması ile halka arz sureci resmi olarak başlayacak.

Halka arz süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan YEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tolunay Yıldız, global menkul değerler tarafından halka arzı gerçekleştirilecek olan YEO'nun kurumsal ve bireysel yatırımcılara eşit dağılım yöntemiyle halka arzı planladıklarını açıklayarak, "Halka arza tüm yetkili kuruluşlardan katılım sağlanabilecek olup, halka arzın Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından 2021'in ikinci yarısında gerçekleşmesi bekleniyor" dedi.

FARKLI ENDÜSTRİLERİ DİJİTAL TEKNOLOJİ İLE BULUŞTURUYORUZ

17 yıllık tecrübesiyle, 3 kıtada 25 ülkede gerçekleştirdiği 200'den fazla proje olduğunu belirten Yıldız, tek noktadan çözüm konsepti (One-Stop Solution Concept) ile elektrifikasyon, otomasyon, dijitalizasyon ve mühendislik çözümlerini birlikte sunma kabiliyeti ve gücü ile yurt içi ve yurt dışı sektörlerin tercih ettiği bir firma konumunda olduğunu dile getirdi.

HALKA ARZLA YENİ YATIRIMLAR VE BÜYÜME HEDEFLENİYOR

Farklı endüstrileri dijital teknolojiler ile buluşturduklarını ifade eden Yıldız, "YEO, enerji, su, petrol ve gaz, madencilik ve çimento gibi sektörleri yenilenebilir enerji, elektrifikasyon ve otomasyonla buluştururken, sunduğu ve birlikte çalıştığı lider dijital teknoloji partnerleriyle de karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sunmakta, sürdürülebilir bir enerji ve endüstri için çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca güneşten rüzgara, biyogaz ve biyokütle'den, jeotermal enerjiye kadar yenilenebilir enerji alanında faaliyetlerimizi artırdık. Enerji projelerinde sunduğu komple çözümler ve sektör uzmanlığımızla Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda proje gerçekleştirdik ve bu alanda daha da büyümeyi hedefliyoruz. Son yıllarda ihracat rakamları, yurt dışında gerçekleştirdiğimiz projeler ve yurt dışı faaliyetleriyle hızla büyüyoruz. Sektörümüzde küresel ölçekte güçlü bir oyuncu olmayı ve halka arz ile bu alandaki gücümüzü artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Yıldız, halka arz ile elde edilecek fon sayesinde işletme sermayesinin güçlendirilmesi, finansal ve iş kapasitesinin büyütülmesi, kurumsallaşma, bilinirlik ve tanınırlığın arttırılması, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin şirketin temel iş yapma prensibi olarak devam ettirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi, şirketin kurumsal kimliğinin ve insan kaynağının gelişiminin hedeflendiğini aktardı.

Şirket, dijital enerji yönetimi ve Green Deal (Yesil Mutabakat) çerçevesinde yenilenebilir enerji, yüzer Güneş Enerji Santralleri (GES) alanında da faaliyetlerini hızlandıracak yatırımları planlıyor.