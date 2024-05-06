Işıkların Dans Ettiği Okyanus Kıyısındaki Şehir: Yeosu - Son Dakika
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Işıkların Dans Ettiği Okyanus Kıyısındaki Şehir: Yeosu

Işıkların Dans Ettiği Okyanus Kıyısındaki Şehir: Yeosu

Yeosu, Güney Kore'nin Güney Jeolla Eyaleti'nde ikinci en büyük şehirdir. Yeosu Deniz Teleferiği, yolcularına standart kabin ve kristal kabin seçenekleri sunarak, okyanus manzarasının tadını çıkarmalarını sağlıyor. Yeosu Geobukseon Köprüsü'nün altında bulunan büfeler, deniz ürünleriyle hazırlanan çeşitli yemekleri sunuyor ve turistler arasında popüler bir durak haline gelmiştir.

06.05.2024 11:51  Güncelleme: 12:01
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AV. Bedia TEYMUR - ÖZEL YAZISI

Işıkların Dans Ettiği Okyanus Kıyısındaki Şehir: Yeosu

Yeosu, Güney Kore'nin Güney Jeolla Eyaleti'nde ikinci en büyük şehirdir. 1998 yılında Eski Yeosu Şehri, Yeocheon Şehri ve Yeocheon İlçesi birleştirilerek günümüz Yeosu şehri oluşturuldu. Tarihsel olarak Yosu olarak bilinen şehir, Kore Yarımadası'nın Japon hakimiyeti döneminde Reisui olarak adlandırılmıştır.

Yeosu Deniz Teleferiği: Gökyüzünden Okyanus Manzarası

Kore'nin ilk deniz üstü teleferiği olarak, Dolsan Adası ile anakarayı etkileyici bir şekilde birbirine bağlayan Yeosu Deniz Teleferiği, yolcularına standart kabin ve kristal kabin seçenekleri sunuyor. Kristal kabinler, özellikle şeffaf zeminleri sayesinde, yolculara okyanusun derinliklerine doğru nefes kesici bir manzara sunarak, adeta havada asılıymış gibi bir deneyim yaşatıyor.

Bu teleferik yolculuğu, ziyaretçilerine Yeosu'nun büyüleyici deniz manzarasıyla unutulmaz ve adrenalin dolu bir deneyim sunarken hem macera hem de huzur arayanlar için harika bir etkinliktir.

Yeosu: Işıkların Dans Ettiği Okyanus Kıyısındaki Kore Şehri

Yeosu'nun Altında Lezzet ve Manzara Buluşması

Yeosu Geobukseon Köprüsü'nün altında yer alan büfelerde, deniz ürünleriyle hazırlanan çeşitli yemekleri sunan on sekiz yiyecek kamyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu benzersiz sokak, turistler arasında popüler bir durak olarak, ziyaretçilere Yeosu'nun deniz ve köprü manzarasının gece ışıltısını lezzetli yemekler eşliğinde deneyimleme fırsatı sunuyor.

Yakındaki Hamel Deniz Feneri ve Yeosu Deniz Teleferiği gibi cazibe merkezleriyle birlikte, büfelerde sadece yemek için değil, aynı zamanda bölgenin kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetmek için de ideal bir başlangıç noktası olabilir. Burası hem damak zevkinizi tatmin edecek hem de gözlerinize festival sunacak bir mekan.

Av. Bedia Teymur İnstagram: https://www.instagram.com/av.bedia.teymur/

Kore Turizm Organizasyon: https://www.instagram.com/ktoturkiye/

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Son Dakika Turizm Işıkların Dans Ettiği Okyanus Kıyısındaki Şehir: Yeosu - Son Dakika

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