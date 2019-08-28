Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"la konkordato başvurularındaki düşüşün yanı sıra konkordato sürecinden çıkan firma sayısının da artış gösterdiğini belirtti.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 (YEP) reform paketinin meyvelerini vermeye başladığını vurguladı.

YEP'in, güçlü ve kararlı bir şekilde sürdürülen yapısal reformların en büyüğü olduğunu kaydeden Matlı, şöyle devam etti:

"YEP 2019 ile konkordatodan çıkış hızla devam ediyor. Konkordato başvurularındaki düşüşün yanı sıra konkordato sürecinden çıkan firma sayısı da artış gösterdi. Bankalar ile şirketlerin yaptığı müzakereler sonucunda bugüne kadar 905 firma konkordato sürecinden çıkmış bulunuyor. Bu firmaların bankalara olan 10,4 milyar liralık kredi borcu da konkordato kapsamından çıkmış oldu."

Geçen yılın son çeyreğinde bin 934 konkordato müracaatı olduğunu hatırlatan Matlı, başvuruların 2019'un mayıs ayında 97'ye, haziranda ise 83'e düştüğünü aktardı.

Bu senenin ilk çeyreğinde konkordato başvurularının üçte bir gerilediğine dikkati çeken Özer Matlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2018 yılının son çeyreğinde 7 büyük banka konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlatmış, 2019 yılı başında banka temsilcilerinden oluşan 'konkordato heyeti' kurulmuş ve heyet tarafından konkordatolu firmalarla görüşmelere başlamıştı. Heyet tarafından firmalarla müzakereler yapılarak firmaların mali durumları analiz edilmiş, borç ödeme niyetleri araştırılmış, borç ödeme niyetinde olan iyi niyetli firmalara mali durumlarına en uygun çözüm yolları sunulmaya başlanmıştı. Sürece diğer bankaların da destek vermeye başlamasıyla, borçlu firmaların alacaklı bankalarla bir masa etrafında toplanarak kredi yapılandırma süreçlerine hız ve etkinlik kazandırılması, iş dünyası olarak bizleri son derece memnun etmiştir."