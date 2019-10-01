"YEP hedeflerine ulaşılması uluslararası yatırımları artırır"

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) hedeflerin hayata geçirilmesi halinde Türkiye'nin bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu uluslararası doğrudan yatırım akışının artacağını bildirdi.

Sargın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan YEP'i değerlendirdi.

YEP'te hedeflendiği gibi hem iç talebin artması hem de büyüme hedefinin yakalanması halinde kredi kanallarının da açılmasıyla yatırım ortamının canlanacağını aktaran Sargın, programdaki hedeflerin öngörülebilirliğe katkı sağlayacağını kaydetti.

Dengelenme sürecinin tamamlanarak ekonomide değişim sürecinin başlatılmasından memnuniyet duyduklarını belirten Sargın, 2020-2022 yıllarında öngörülen yüzde 5'lik büyüme hedefinin, Türkiye'deki şirketlerin ve yatırımların da büyümesini sağlayacağını vurguladı.

YEP'te belirlenen 2022'de yüzde 4,9'a kadar gerileyen enflasyon hedefinin tutturulması halinde iç piyasanın da canlanarak bu büyümeye destek vereceğini kaydeden Sargın, ana teması "Değişim Başlıyor" olan YEP'in, reel sektöre odaklandığını ve ihracatla büyümeye işaret ettiğini bildirdi.

"11. Kalkınma Planı hedefleriyle uyumlu bir program görüyoruz"

Ayşem Sargın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"YEP'te 2022 yılında yüzde 5'lik büyümenin yanı sıra cari açığın sıfır olması hedefleniyor. Bu bize ihracat ve üretime dönük ekonomi politikaları geliştirileceğini gösteriyor. 11. Kalkınma Planı hedefleriyle uyumlu bir program görüyoruz. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi başta olmak üzere Kalkınma Planı'nda yer alan öncelikli sektörlerin desteklenmesi, finansal sektörün rahatlatılarak şirketlerin büyümelerinin önünün açılması, katma değerli üretim ve nitelikli istihdamın artırılması gibi adımlar hayata geçirilirse ülkemizin bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu uluslararası doğrudan yatırım akışı da artacaktır."